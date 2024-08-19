Сакский район потушили в Крыму

В Сакском районе Крыма потушили сухую траву. Погибших и пострадавших нет.

В Сакском районе Крыма было ликвидировано масштабное возгорание травы в 5,5 га.

«Полная ликвидация»

– пресс-служба Главного управления МЧС России по региону

Отмечается, что как только поступила информация о возгорании, спасатели немедленно выехали на место происшествия. Благодаря слаженной работе команды и профессионализму каждого участника операции, огонь был быстро локализован и потушен.

Также в экстренном ведомств отметили, что угроза близлежащим населенным пунктам отсутствовала. В результате пожара никто не пострадал.