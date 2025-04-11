Здравницы Крыма будут готовы принять туристов к лету

Крым постепенно восстанавливает утраченный с 2021 года поток туристов – все здравницы полуострова будут готовы к приему отдыхающих уже к началу лета, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

В нынешний высокий сезон Крым полностью будет готов принимать отдыхающих уже с первых дней календарного лета, заверил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Ведется работа по подготовке пляжных территорий. Техническая готовность пляжей будет обеспечена до 1 мая, полная готовность - до 1 июня"

- Владимир Константинов

Подготовка ведется масштабная – помимо 340 пляжных территорий полуострова к приему отдыхающих готовятся более 1,1 тысячи санаторно-курортных объектов отдыха, в том числе 91 санаторий, отметил Константинов, передает РИА Новости.

Утраченный с 2021 года турпоток на полуостров постепенно восстанавливается – можно смело говорить о его росте как минимум на 20%, при этом Крым вошел в первую пятерку российских регионов по спросу на предстоящие майские праздники.

Существенно, на 30-35% по отношению к прошлому году, выросло и число бронирований на летний период отпусков, - добавил глава парламента региона.