Вестник Кавказа

Два порта Крыма станут стоянками для яхт

Два порта Крыма станут стоянками для яхт
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В скором времени в двух крупных приморских городах Крыма на месте морских портов могут построить яхтенные марины – для этого идеально приспособлены гавани крымских курортных городов Ялта и Евпатория.

Побережье Крыма вскоре может прирасти яхтенными маринами – построить их власти полуострова планируют в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов. 

"В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины. Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год"

- Владимир Константинов

Что касается Евпатории, то в пользу выбора ее морского порта в качестве места швартовки для яхт со всего мира служит удачное расположение в северной части Каламитского залива, рядом с озером Донузлав, отметил Константинов, передает РИА Новости. 

В Ялте же удобно развивать морское пассажирское сообщение, а также круизный и яхтенный туризм, поскольку Ялтинский морской порт исторически сложился как транзитный пункт морских маршрутов, он на сегодняшний день - наиболее перспективное направление развития гавани, отметил глава парламента Крыма. 

Также в планах властей полуострова - создание развитой сети гидротехнических сооружений и обновление пассажирского флота, добавил Владимир Константинов.

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