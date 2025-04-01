Два порта Крыма станут стоянками для яхт

Побережье Крыма вскоре может прирасти яхтенными маринами – построить их власти полуострова планируют в районе курортных городов Ялта и Евпатория, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"В планах перепрофилирование морского порта в черте Евпатории из грузового в пассажирский терминал, с созданием яхтенной марины. Этот порт практически не замерзает, навигация длится круглый год"
- Владимир Константинов
Что касается Евпатории, то в пользу выбора ее морского порта в качестве места швартовки для яхт со всего мира служит удачное расположение в северной части Каламитского залива, рядом с озером Донузлав, отметил Константинов, передает РИА Новости.
В Ялте же удобно развивать морское пассажирское сообщение, а также круизный и яхтенный туризм, поскольку Ялтинский морской порт исторически сложился как транзитный пункт морских маршрутов, он на сегодняшний день - наиболее перспективное направление развития гавани, отметил глава парламента Крыма.
Также в планах властей полуострова - создание развитой сети гидротехнических сооружений и обновление пассажирского флота, добавил Владимир Константинов.