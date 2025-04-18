Крымская Балаклава обзаведется круглогодичным курортом

Власти Севастополя решили построить еще один круглогодичный морской курорт в Балаклаве – он дополнит возводящуюся в регионе яхтенную марину и позволит претендовать региону на звание самой большой пляжной территории России.

В скором времени севастопольская Балаклава пополнит перечень курортов западного побережья Крыма – здесь будет построен круглогодичный морской курорт, сообщил в в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

"Севастополь участвует в национальном проекте "Туризм и индустрия гостеприимства". По поручению президента в проект "Пять морей и озеро Байкал" включен проект по созданию круглогодичного морского курорта в Балаклаве"

- Михаил Развожаев

Сейчас в Балаклаве идет строительство яхтенной марины, и новый курорт станет прекрасным дополнением для яхтсменов и отдыхающих, добавил градоначальник

во время рабочей встречи с зампредседателя правительства России Дмитрием Чернышенко.

С появлением нового курорта западное побережье Крыма может стать самой большой пляжной территорией в РФ, в состав которой на западном побережье Крыма уже входят Евпатория, Балаклава, Инкерман, Любимовка, Орловка, Кача.