Поездов в Крым летом будет больше

Количество поездов, которые будут курсировать в Крым из Москвы в период высокого сезона летних отпусков, будет существенно увеличено – только "Гранд Сервис Экспресс" нарастит их число до восьми в день.

Железнодорожные перевозчики приняли решение нарастить число поездов, которые будут ходить в Крым из Москвы, чтобы разгрузить курортное направление и не создавать ажиотажа в период летних отпусков и каникул, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия"

- Владимир Константинов

Так, уже в конце мая в день из столицы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять – ежедневно, отметил Константинов, передает РИА Новости.

Перевозчик в курортный сезон добавит еще один двухэтажный состав, который будет отправляться из Москвы, вырастет и число поездов на полуостров из Санкт-Петербурга – всего из Северной столицы в Симферополь будут ходить три поезда, из них два – ежедневно. Помимо этого, к основным составам в пути следования будут включаться прицепные вагоны.

Еще 10 поездов и две прицепные группы поедут на полуостров из других регионов, - добавил Константинов.