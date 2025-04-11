Вестник Кавказа

Поездов в Крым летом будет больше

Поездов в Крым летом будет больше
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Количество поездов, которые будут курсировать в Крым из Москвы в период высокого сезона летних отпусков, будет существенно увеличено – только "Гранд Сервис Экспресс" нарастит их число до восьми в день.

Железнодорожные перевозчики приняли решение нарастить число поездов, которые будут ходить в Крым из Москвы, чтобы разгрузить курортное направление и не создавать ажиотажа в период летних отпусков и каникул, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.

"Транспортная компания "Гранд Сервис Экспресс" на период летних отпусков и каникул увеличит количество поездов "Таврия"

- Владимир Константинов

Так, уже в конце мая в день из столицы в Крым будут курсировать восемь поездов, из них пять – ежедневно, отметил Константинов, передает РИА Новости.

Перевозчик в курортный сезон добавит еще один двухэтажный состав, который будет отправляться из Москвы, вырастет и число поездов на полуостров из Санкт-Петербурга – всего из Северной столицы в Симферополь будут ходить три поезда, из них два – ежедневно. Помимо этого, к основным составам в пути следования будут включаться прицепные вагоны.

Еще 10 поездов и две прицепные группы поедут на полуостров из других регионов, - добавил Константинов.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Яндекс новости Новости Telegram Telegram
555 просмотров

Видео

Все видео


реклама



ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело

Турист погиб на сплаве в Адыгее – открыто уголовное дело

Когда начинается летний сезон на курорте &quot;Роза Хутор&quot;?

Когда начинается летний сезон на курорте "Роза Хутор"?

Курорт &quot;Роза Хутор&quot; принял 865 тыс туристов за зимний сезон

Курорт "Роза Хутор" принял 865 тыс туристов за зимний сезон

Здравницы Крыма будут готовы принять туристов к лету

Здравницы Крыма будут готовы принять туристов к лету

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога

Для туристов открыли 130 км морских пляжей Кубани

Для туристов открыли 130 км морских пляжей Кубани

В курорты Ставрополья готовы инвестировать 200 миллиардов

В курорты Ставрополья готовы инвестировать 200 миллиардов

Запрет на купание вынудит отели в Анапе снижать цены - РСТ

Запрет на купание вынудит отели в Анапе снижать цены - РСТ

Роспотребнадзор запретил отдых на пляжах Анапы

Роспотребнадзор запретил отдых на пляжах Анапы

Сколько туристов отдохнуло в Сочи зимой?

Сколько туристов отдохнуло в Сочи зимой?

Мы используем файлы cookie и обрабатываем персональные данные с использованием Яндекс Метрики, чтобы обеспечить вам наилучшее взаимодействие с нашим веб-сайтом.

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы