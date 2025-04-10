Стив Уиткофф еще раз слетает в Россию - СМИ

Американский телевизионный канал CNN выяснил у представителей американской стороны на украинском урегулировании, что Вашингтон готовит новый визит спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию. Пока нет информации, прилетит ли он в Москву или Санкт-Петербург.
Причина – новые предложения Вашингтона, получившие одобрение президента Дональда Трампа, которые необходимо лично представить российскому руководству.
"Администрация планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этим предложениям"
- источник CNN
Американские дипломаты уточнили, что предложения содержат инициативу о признании в США Крыма территорией России. Пакет новых американских инициатив будет также обсуждаться в Лондоне с украинской делегацией и поддерживающими Киев европейскими государствами – Британией, Германией и Францией.
Также ожидается, что Уиткофф привезет в Москву рамочный договор по украинскому урегулированию, который на этой неделе был презентован в Париже Киеву и европейским сторонникам Украины. Помимо признания Крыма российской территорией он, в частности, содержит прекращение боевых действий.