Вестник Кавказа

Стив Уиткофф еще раз слетает в Россию - СМИ

Самолет над Москвой
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
На следующей неделе Вашингтон готовит сразу два раунда по украинскому урегулированию – один пройдет в Лондоне, другой США намерены устроить в РФ. Пока что визит спецпосланника Стивена в Уиткоффа в Россию не согласован, но уже известно, что его основной темой станут новые американские инициативы, включая признание Крыма российской землей.

Американский телевизионный канал CNN выяснил у представителей американской стороны на украинском урегулировании, что Вашингтон готовит новый визит спецпосланника Стивена Уиткоффа в Россию. Пока нет информации, прилетит ли он в Москву или Санкт-Петербург.

Причина – новые предложения Вашингтона, получившие одобрение президента Дональда Трампа, которые необходимо лично представить российскому руководству.

"Администрация планирует еще одну встречу между спецпосланником по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом и Россией, чтобы добиться согласия Москвы по этим предложениям"

- источник CNN

Американские дипломаты уточнили, что предложения содержат инициативу о признании в США Крыма территорией России. Пакет новых американских инициатив будет также обсуждаться в Лондоне с украинской делегацией и поддерживающими Киев европейскими государствами – Британией, Германией и Францией.

Также ожидается, что Уиткофф привезет в Москву рамочный договор по украинскому урегулированию, который на этой неделе был презентован в Париже Киеву и европейским сторонникам Украины. Помимо признания Крыма российской территорией он, в частности, содержит прекращение боевых действий.

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