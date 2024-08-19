Площадь пожара под Феодосией выросла в два раза

Пожар у Феодосии и поселка Орджоникидзе в Крыму набирает силу: несмотря на все усилия огнеборцев, лесников и волонтеров, его площадь выросла вдвое, до 150 га, огонь готов был поджечь село Южное.

Пожар в районе Феодосии у крымского плато Тепе-Оба крепчает – он уже захватил в два раза большую площадь - 150 гектаров, сообщили в ГУ МЧС РФ по региону.

"На данный момент площадь пожара составляет 150 гектаров. В тушении задействовано 470 человек и более 100 единиц техники"

- МЧС Крыма

Справиться с огнем было бы намного легче, если бы не сильный ветер – кое-где пожар из низового перепрыгивает на верхушки деревьев, была даже опасность распространения огня на соседнее село Южное, однако огнеборцы поставили ему надежный заслон, добавили в ведомстве.

Тушение также осложняет сложный рельеф местности – наиболее эффективны в борьбе с огнем сбросы воды с воздуха, два вертолета Ми-8 МЧС РФ уже сбросили на пылающий лес 210 т воды.