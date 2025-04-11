Вестник Кавказа

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога

В Крым будут ходить поезда из Владикавказа и Таганрога
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вскоре в Крым отправятся пассажирские поезда из Владикавказа и донского Таганрога – такое решение было принято после продолжительных переговоров между железнодорожными компаниями-перевозчиками российских регионов.

Вскоре жители Северной Осетии и Ростовской области смогут отдохнуть на крымском побережье Черного моря - поезда на полуостров будут ходить из Владикавказа и Таганрога, сообщили представители компании-перевозчика.

На новых маршрутах будут ходить современные комфортабельные составы, оборудованные всем необходимым для удобной поездки – помимо традиционных удобств, в вагонах будут работать кондиционеры, передает "Вести Крым".

Решение о запуске маршрутом было принято после длительных переговоров железнодорожников, для этого заранее даже был проведен анализ спроса на такие пассажирские перевозки и проведена оценка предполагаемого потока пассажиров в высокий сезон, сообщили в компании.

Основная задача, стоящая сейчас перед перевозчиками – вернуть курортам Крыма былую популярность и усилить туристический поток на полуостров, добавили в компании.

Ранее мы писали о том, что российские железнодорожники в конце апреля снова вводят в расписание поезд Волгоград – Симферополь: в пассажирский состав будут входить купейные и плацкартные вагоны, а ходить он будет раз в четыре дня. Состав начнет курсировать 30 апреля, а его маршрут будет пролегать через Краснодар и Тамань. В Крыму поезд будет останавливаться в Керчи, Владиславовке и Джанкое.

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