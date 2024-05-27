В Крым снова будет ходить поезд из Волгограда

Российские железнодорожники в конце апреля снова вводят в расписание поезд Волгоград – Симферополь, в пассажирский состав будут входить купейные и плацкартные вагоны, а ходить он будет раз в четыре дня.

Пассажирский поезд "Таврия" №585/586 Волгоград – Симферополь снова выходит на маршрут – он начнет курсировать 30 апреля, сообщает пресс-служба перевозчика.

Состав поезда будет сформирован только из плацкартных и купейных вагонов, в пути следования его маршрут будет пролегать через Краснодар и Тамань, а в Крыму останавливаться в Керчи, Владиславовке и Джанкое, передает "АиФ-Крым".

Первый рейс из Симферополя отправится 30 апреля, из Волгограда – 2 мая.

Ходить пассажирский состав будет раз в четыре дня, продажа билетов на него уже началась, сообщили в компании.

Напомним, минувшей осенью по окончании бархатного сезона на железной дороге в Крыму отменили движение на полуостров части поездов – это было вызвано необходимостью ремонта железнодорожных путей, сообщил перевозчик "Гранд сервис экспресс". В том числе были отменены некоторые рейсы поездов "Таврия" и "Таврия экспресс".