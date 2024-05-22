"Таврия Экспресс" стал фирменным поездом

Двухэтажный поезд, соединивший столицу нашей родины Москву со столицей Крыма Симферополем, стал фирменным – это зависит не только от его скорости, но и от сервиса на борту фирменного состава.

Съездить в Крым теперь можно на фирменном двухэтажном поезде "Москва-Симферополь" - с 26 мая он стал "Таврия Экспрессом", сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Фирменный поезд – это, прежде всего, скорость. Экспресс домчит пассажиров в столицу Крыма всего за 27 часов 25 минут, поведали в пресс-службе "Таврия Экспресс", передает "АиФ-Крым".

Но это не единственный показатель элитного состава: прежде всего, это высококлассный сервис: кормят его пассажиров не тремя, а пятью вариантами горячих блюд. Еще роскошнее питание у пассажиров спальных вагонов (СВ) – в их распоряжении целых три рациона, и даже блюдо от шеф-повара.

Интересно будет попутешествовать на поезде и маленьким пассажирам – руководство компании приготовило для них дорожные наборы, специальный детский рюкзачок с развивающей книжкой и карандашами.