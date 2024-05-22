Вестник Кавказа

"Таврия Экспресс" стал фирменным поездом

"Таврия Экспресс" стал фирменным поездом
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Двухэтажный поезд, соединивший столицу нашей родины Москву со столицей Крыма Симферополем, стал фирменным – это зависит не только от его скорости, но и от сервиса на борту фирменного состава.

Съездить в Крым теперь можно на фирменном двухэтажном поезде "Москва-Симферополь" - с 26 мая он стал "Таврия Экспрессом", сообщили в пресс-службе компании-перевозчика.

Фирменный поезд – это, прежде всего, скорость. Экспресс домчит пассажиров в столицу Крыма всего за 27 часов 25 минут, поведали в пресс-службе "Таврия Экспресс", передает "АиФ-Крым".

Но это не единственный показатель элитного состава: прежде всего, это высококлассный сервис: кормят его пассажиров не тремя, а пятью вариантами горячих блюд. Еще роскошнее питание у пассажиров спальных вагонов (СВ) – в их распоряжении целых три рациона, и даже блюдо от шеф-повара.

Интересно будет попутешествовать на поезде и маленьким пассажирам – руководство компании приготовило для них дорожные наборы, специальный детский рюкзачок с развивающей книжкой и карандашами.

Читайте нас в
Yandex Zen Дзен Вконтакте Вконтакте Telegram Telegram
1020 просмотров

ТАКЖЕ ПО ТЕМЕ

Железнодорожный вокзал Сунжи восстановят для запуска поезда в Баку

Железнодорожный вокзал Сунжи восстановят для запуска поезда в Баку

Из Астрахани будет ходить сезонный поезд на Имеретинский курорт

Из Астрахани будет ходить сезонный поезд на Имеретинский курорт

В Сочи полностью восстановили движение поездов

В Сочи полностью восстановили движение поездов

Сочинские вокзалы встретили 1,5 млн гостей за первые месяцы 2024 года

Сочинские вокзалы встретили 1,5 млн гостей за первые месяцы 2024 года

Материалы

Темы

Сюжеты

Персоны

Страны

Регионы