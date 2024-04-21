"Винный поезд" будет ходить в Крыму с 1 июня

Для туристов в Севастополе вскоре запустят уникальный объект энотуризма - винный поезд. В путешествии туристы будут дегустировать напитки, а также посетят крымские винодельни.

В России растет востребованность винного туризма, в связи с этим летом в Крыму будет запущен туристический "Винный поезд Севастополя", об это сообщила замглавы Севастополя Мария Литовко, передает ТАСС.

"Это [совместный] проект [с] "Гранд сервис экспрессом", коллеги именно сейчас согласуют последние детали по запуску. Ориентировочно запуск планируется с 1 июня"

– Литовко

В вагонах поезда будут проводиться дегустации, также в программу энопоезда войдут экскурсии на винодельни Севастополя.