Вестник Кавказа

Часть поездов в Крым отменят осенью из-за ремонта путей

Часть поездов в Крым отменят осенью из-за ремонта путей
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
По окончании бархатного сезона на железной дороге в Крыму планируются ремонтные работы. В связи с этим часть поездов на полуостров будет отменена.

Осенью перевозчик "Гранд сервис экспресс" отменит несколько поездов в направлении Крыма.

Изменения в расписании связаны с предстоящим ремонтом железнодорожных путей.

"В связи с корректировкой расписания в октябре и ноябре отменены единичные рейсы поездов "Таврия" и "Таврия экспресс". Корректировка нужна для проведения ремонта на железной дороге"

– перевозчик

Ранее стало известно, что осенью попасть в Крым поездом можно будет значительно дешевле, чем на пике летнего сезона. Плацкарт станет в 1,6 раза доступнее с октября.

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