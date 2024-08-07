Часть поездов в Крым отменят осенью из-за ремонта путей

По окончании бархатного сезона на железной дороге в Крыму планируются ремонтные работы. В связи с этим часть поездов на полуостров будет отменена.
Осенью перевозчик "Гранд сервис экспресс" отменит несколько поездов в направлении Крыма.
Изменения в расписании связаны с предстоящим ремонтом железнодорожных путей.
"В связи с корректировкой расписания в октябре и ноябре отменены единичные рейсы поездов "Таврия" и "Таврия экспресс". Корректировка нужна для проведения ремонта на железной дороге"
– перевозчик
Ранее стало известно, что осенью попасть в Крым поездом можно будет значительно дешевле, чем на пике летнего сезона. Плацкарт станет в 1,6 раза доступнее с октября.