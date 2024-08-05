Билеты в Крым подешевеют в 1,6 раза осенью

Плацкартные билеты на поезда в Крым станут ощутимо дешевле осенью. С конца октября их стоимость снизится в 1,6 раза.
Оператор железных дорог Крыма "Гранд Сервис Экспресс" сообщил об осеннем снижении цен на билеты.
"Мы стараемся удовлетворить спрос пассажиров… Если говорить о более бюджетном варианте, то стоимость проезда, например, по маршруту Москва–Симферополь в плацкарте летом составляет 5511 рублей. Осенью (с конца октября) стоимость снизится до 3473,4 рублей"
– перевозчик
Отметим, что в летом 2024 года в России наблюдается дефицит билетов на поезда в сторону юга. В РЖД сообщают о беспрецедентном спросе, а многие туристы не могут выбраться с курортов, так как не могут найти в продаже доступные обратные билеты.