Вестник Кавказа

Землетрясения произошли в Крыму и Черном море

Трещина в асфальте
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Несколько подземных толчков произошли сегодня в Черном море и на суше, все они были зарегистрированы неподалеку от Ялты. К счастью, их магнитуда оказалась невелика.

Подземные толчки были зафиксированы сегодня в Крыму и в Черном море у побережья полуострова, рассказала замдиректора Института сейсмологии и геодинамики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского Марина Бондарь.

По ее словам, в общей сложности земля дрогнула четыре раза. Однако, уточнила ученый, все землетрясения были слабыми.

Бондарь пояснила, что одно землетрясение случилось в Черном море, эпицентр отделяли от Ялты 90 км. Остальные три землетрясения были зарегистрированы на суше, они произошли в районе знаменитой достопримечательности – водопада Учан-Су, передает ТАСС.

Замдиректора Института сейсмологии добавила, что одно из землетрясений ощутили люди, живущие в районе водопада Учан-Су: его очаг залегал неглубоко, а эпицентр находился на суше. Магнитуда землетрясения составила 2,3.

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