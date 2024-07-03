Поставки азербайджанского газа в Европу возросли

В Минэнерго Азербайджана заявили об увеличении экспорта газа в Европу. С начала этого года поставки газа достигли 6,4 млрд кубометров.

Руководитель азербайджанского Минэнерго Парвиз Шахбазов рассказал об увеличении поставок «голубого топлива» в Европу с начала текущего года.

Министр отметил, что за первое полугодие Азербайджан продал Европе порядка 6,4 млрд кубометров природного газа – на 12,2% больше прошлогодних показателей.

Он также подчеркнул, что Азербайджан с января по июнь этого года нарастил общие поставки за рубеж на 6%. Так, Турция импортировала 5 млрд кубометров, а Грузия – 1,3 млрд кубометров.

Помимо этого, Шахбазов заявили о транспортировке в Турцию почти 3 млрд кубометров газа по Трансанатолийскому газопроводу (TANAP).