В МИД Азербайджана дали ответ на претензии Тойво Клаара

Комментарий относительно недавних высказываний экс-спецпредставителя ЕС Тойво Клаара высказали в МИД Азербайджана. В ведомстве охарактеризовали эти заявления как предвзятые.

Слова бывшего спецпредставителя ЕС по Южному Кавказу Тойво Клаара наносят удар по репутации объединения, заявили в МИД Азербайджана.

Такой комментарий дал заместитель пресс-секретаря ведомства Васиф Алиев.

Он обратил внимание на недопустимость подхода Тойво Клаара, согласно которому возвращение армян, добровольно покинувших Карабахский регион Азербайджана и уехавших в Армению и иные страны, где они жили прежде, рассматривается как особый случай. Кроме того, подчеркнул дипломат, недопустимы и любые условия по поводу права на возвращение азербайджанцев, которые были насильственно изгнаны из Армении, – а именно их требует европейский чиновник.

"Эта страна обязана создать соответствующие условия для безопасного и достойного возвращения азербайджанцев, изгнанных из Армении, на родные земли, и международное сообщество должно требовать выполнения этого обязательства"

– Васиф Алиев

Заместитель пресс-секретаря констатировал осведомленность Клаара о том, что армяне не собираются возвращаться на суверенные территории АР – невзирая на то, что Баку неоднократно обращался к армянским жителям, призывая их сначала не покидать свои дома, а позже – вернуться в них.

Алиев добавил, что речь идет о возвращении в Азербайджан лиц армянского происхождения, которые уважают территориальную целостность и суверенитет Азербайджана.

"Предвзятые заявления Клаара накануне его ухода с поста – это, прежде всего, очередной удар по репутации института, которое представляет официальное лицо Евросоюза"

– азербайджанский дипломат

Напомним, срок полномочий Тойво Клаара истекает 31 августа. После он отправится послом ЕС в Узбекистан. Пост спецпредставителя по Южному Кавказу займет Магдалена Гроно.

Неделю назад СМИ сообщили, что, по данным источников, глава Евросовета Шарль Мишель призвал Ереван и Баку вернуться за стол переговоров, а также достичь мирного соглашения. Политик провел двусторонние переговоры с главами государств на полях IV саммита Европейского политического сообщества в Британии. Кроме того, Мишель направил лидерам письма.