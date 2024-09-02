Вестник Кавказа

Орбан назвал Азербайджан стратегически важной страной для Европы

Орбан назвал Азербайджан стратегически важной страной для Европы
© Фото: сайт Кремля
Премьер Венгрии рассказал, что Азербайджан – стратегически важная страна для Европы. Он добавил, что отношения Баку и Будапешта находятся на высоком уровне.

Венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что двусторонние отношения Баку и Будапешта на сегодняшний день находятся на самом высоком уровне.

Он отметил, что Венгрия является вторым по величине покупателем азербайджанских энергоресурсов. Орбан напомнил о соглашении об импорте зеленой энергии.

Помимо этого, премьер заявил, что Будапешт поддерживает построение еще более крепкого сотрудничества с Баку. Он добавил, что Азербайджан стал стратегически важной страной для Европы.

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