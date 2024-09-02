Итальянский вояж Ильхама Алиева: зачем президент Азербайджана ездил в Рим и Черноббио

Завершился рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию, где он встретился с руководством страны, рассказал о позиции Баку по международным вопросам на форуме в Черноббио, провел переговоры с руководителями итальянских компаний и саудовским министром инвестиций.

Сегодня в итальянском средневековом городке Черноббьо (Черноббио) на живописных берегах озера Комо, известном как место проведения важных международных конференций, стартовал 50-й юбилейный международный форум "Сценарий сегодняшнего и завтрашнего дня для конкурентных стратегий". В Черноббио приехали глава Совета министров Италии Джорджа Мелони, венгерский премьер Виктор Орбан, королева Иордании Рании аль-Абдалла, руководители и представители 27 государств.

Азербайджанский газ для Европы

Первый день форума, посвященный глобальным проблемам в экономической, геополитической, научной и технологической сферах, запомнился выступлением президента Азербайджана Ильхама Алиева, который рассказал о роли своей страны в новых геополитических условиях. В частности, он заявил, что сегодня 3500-километровый Южный газовый коридор, протянувшийся от Азербайджана до Италии, обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран:

Сегодня 10 стран закупают газ из Азербайджана, причем 7 из них - члены Евросоюза. Поэтому Еврокомиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером… Для Италии Азербайджан стал поставщиком нефти номер 1 и поставщиком газа номер 2.

Италия же стала для Азербайджана главным торговым партнером: в 2023 году, их товарооборот составил 16 млрд дол. и есть потенциал для роста не только в энергетической сфере, но и в других отраслях. По словам президента Азербайджана, национальная безопасность любой страны тесно связана с энергетической.

Азербайджан и Армения

Что же касается национальной безопасности самого Азербайджана, то по словам президента, ход мирных переговоров между Баку и Ереваном доказывает, что добиться мира на Южном Кавказе можно, поскольку около 80% текста мирного договора уже согласовано:

Мы уже запустили процесс делимитации границ, даже демаркации. Да, это первый маленький шаг – согласован лишь 30-километровый участок границы с Арменией общей протяженностью тысяча километров. Однако это шаг в правильном направлении. Мы надеемся, что эта инициатива Азербайджана по мирным переговорам приведет к подписанию мирного договора.

По словам Алиева, восстановление территориальной целостности и суверенитета Азербайджана стало главным фактором не только на Кавказе, но и в более широкой географии. На протяжении 30 лет международно признанные территории Азербайджана находились под армянской оккупацией, несмотря на решения международных организаций, в том числе наличие 4 резолюций Совбеза ООН. При этом Минская группа ОБСЕ, специально созданная для решения этого вопроса, за прошедшие 28 лет не добилась абсолютно никаких результатов.

Азербайджан и ПАСЕ

В январе этого года делегация Азербайджана приостановила работу в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в знак протеста против оспаривания ее полномочий. На форуме в Черноббио Ильхам Алиев пообещал, что Баку отменит запрет на посещение Азербайджана членами ПАСЕ, которые голосовали против продления полномочий азербайджанской делегации, но только тогда, когда делегация вернется в организацию:

Если они изменят свое решение и восстановят наше право, то это так называемое эмбарго будет снято. Наша делегация должна вернуться, и тогда запрет будет снят... Произошедшее в январе этого года перешло красную черту. В прошлом году мы полностью восстановили свой суверенитет. В сентябре 2023 года сепаратизм на территории Азербайджана был полностью искоренен. Мы не сделали ничего такого, что отличалось бы от того, что пытается сделать Украина, несмотря на огромную поддержку Запада. Мы восстановили свой суверенитет сами, без какой-либо поддержки. Буквально через несколько месяцев после этого ПАСЕ приняла решение лишить нашу делегацию права голоса. То есть на нас были наложены санкции, потому что мы восстановили собственный суверенитет.

Азербайджан и российско-украинский конфликт

Отвечая на вопрос модератора форума о возможности участия Азербайджана в разрешении конфликта между Россией и Украиной, Ильхам Алиев заявил:

Если говорить о гипотетической возможности, то она вполне осуществима. Вместе с Россией и Украиной мы в течение 70 лет были частью СССР, мы поддерживаем разносторонние связи на уровне личных контактов и на политическом уровне.

Отношения с Москвой и Киевом он назвал прагматичными, а, говоря о готовности участвовать в урегулировании, заметил:

Мы никогда не инициировали это. Я знаю, что есть много других желающих принять в этом участие. Но если потребуется наше участие, мы готовы.

Азербайджан и Италия

В Черноббио нет аэропорта, поэтому на форум Ильхам Алиев приехал из Милана, а перед этим целый день провел в Риме, где встречался с Джорджей Мелони, обедал с президентом Серджо Маттареллой, а также присутствовал при на церемонии подписания трех меморандумов о взаимопонимании между Азербайджаном и итальянской компанией Eni S.P.A:

в области биотоплива и биосырья, который подписали глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов и главный исполнительный директор итальянской компании Eni S.P.A Клаудио Дескальци.

по нефтегазовым проектам в сфере добычи и мидстрима для обеспечения безопасности энергопоставок, который подписали президент Государственной нефтяной компании Азербайджана Ровшан Наджаф и Дескальци.

в сфере энергетического перехода и сокращения выбросов парниковых газов, также подписанных Наджафом и Дескальци.

В Риме Алиев и лично встречался с Дескальци, чтобы поговорить о расширении и диверсификации сотрудничества, направленного на применение новых технологий в нефтегазовой сфере и в области возобновляемой энергии. После подписания меморандумов Eni S.P.A должна подготовить рабочий план и стратегию для достижения конкретных результатов в более короткие сроки.

Также Ильхам Алиев провел переговоры с Фабрицио Фаббри, главным исполнительным директором итальянской компании Ansaldo Energia, которая участвует в реконструкции крупнейшей в Азербайджане теплоэлектростанции в Мингячевире. 4 газовые турбины, сконструированные компанией для строящейся там станции мощностью 1280 мегаватт, сейчас устанавливаются. Проект планируется завершить в конце 2024 - начале 2025 года. Фаббри сказал, что его компания хочет и дальше участвовать в совершенствовании энергетической системы Азербайджана и намерена сотрудничать с ОАО "АзерЭнержи", с которой подписаны договоры о сотрудничестве.

Кроме того, президент Азербайджана провел встречу с министром инвестиций Королевства Саудовская Аравия, сопредседателем Межправительственной комиссии между Азербайджаном и Саудовской Аравией Халедом бен Абдель Азизом аль-Фалехом, обсудив сотрудничество в энергетической сфере, в том числе деятельность компании Acwa Power. Сейчас продолжается строительство крупнейшей в регионе ветряной электростанции, которая будет введена в эксплуатацию в конце следующего года. Acwa Power и Минэнерго Азербайджана вместе строят первое в республике хранилище мощностью 200 МVа. Эти работы планируется завершить до COP29. Аль-Фалех сказал, что Acwa Power заинтересована в сотрудничестве в области экспорта зеленой энергии из Азербайджана в Европу. Сейчас Министерство энергетики Азербайджана и Acwa Power работают над проектами ветряной энергии в Каспийском море, которые и должны сыграть роль источника для экспорта зеленой энергии.