Вестник Кавказа

В Азербайджане призвали ЕС перестать лезть в его внутренние дела

Здание МИД в Баку
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
В МИД Азербайджана возмущены недавними заявлениями Петера Стано о выборах в стране. Ранее он обвинил республику в отсутствии политической конкуренции.

В Азербайджане призывают Евросоюз перестать вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил 3 сентября Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы МИД АР.

"Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на внутренних проблемах стран-членов (Евросоюза – прим. ред.)"

– руководитель пресс-службы

Он подчеркнул, что комментарии, сделанные представителем внешнеполитической службы ЕС в связи с недавними выборами в азербайджанский парламент, получились предвзятыми.

 

"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано относительно состоявшихся в Азербайджане парламентских выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны"

– Айхан Гаджизаде

Он добавил, что выборы полностью соответствовали Конституции республики и ее законам.

Напомним, ранее Стано заявил, что на парламентских выборах в Азербайджане не было политической конкуренции.

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