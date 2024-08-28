В Азербайджане призвали ЕС перестать лезть в его внутренние дела

В Азербайджане призывают Евросоюз перестать вмешиваться во внутренние дела страны. Об этом заявил 3 сентября Айхан Гаджизаде, глава пресс-службы МИД АР.
"Мы призываем официальных лиц ЕС осознать бесперспективность их курса на вмешательство во внутренние дела Азербайджана, и сосредоточиться на внутренних проблемах стран-членов (Евросоюза – прим. ред.)"
– руководитель пресс-службы
Он подчеркнул, что комментарии, сделанные представителем внешнеполитической службы ЕС в связи с недавними выборами в азербайджанский парламент, получились предвзятыми.
"Столь субъективные и предвзятые заявления Петера Стано относительно состоявшихся в Азербайджане парламентских выборов, повторяющие негативные заключения БДИПЧ ОБСЕ, неправомерны"
– Айхан Гаджизаде
Он добавил, что выборы полностью соответствовали Конституции республики и ее законам.
Напомним, ранее Стано заявил, что на парламентских выборах в Азербайджане не было политической конкуренции.