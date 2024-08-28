Exit-poll: "Ени Азербайджан" получила большинство мест в Милли Меджлисе

По данным компании Oracle Advisory Group, проводившей exit-poll на парламентских выборах в Азербайджане, партия "Ени Азербайджан" вновь получила большинство депутатских мандатов. Оппозиционные политики будут иметь лишь 18 мест в 125-местном парламенте VII созыва.

Первый exit-poll, проводившийся в Азербайджане на сегодняшних внеочередных выборах Милли Меджлиса VII созыва, представила американская компания Oracle Advisory Group.

Согласно ее данным, в 64 одномандатных округах из 125 победили члены правящей партии "Ени Азербайджан", получив, таким образом, 51,2% мест в Милли Меджлисе.

Еще в 43 округах избиратели сделали выбор в пользу беспартийных кандидатов-самодвыдвиженцев. На их долю в парламенте будет приходиться 34,4% мест.

Представители оппозиционных партий получили суммарно 18 мест или 14,4% депутатских мандатов.

Сотрудник OAG Джордж Бирнбаум, представляя данные exit-poll, охарактеризовал итоги голосования как проявление безусловной поддержки населением политики президента Ильхама Алиева.

"Согласно предвыборному опросу, усилия Президента по защите Азербайджана от терроризма и внешних влияний, наряду с восстановлением территориальной целостности страны, были высоко мотивирующими факторами для народа Азербайджана"

– Джордж Бирнбаум