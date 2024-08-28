Exit-poll: "Ени Азербайджан" получила большинство мест в Милли Меджлисе

Первый exit-poll, проводившийся в Азербайджане на сегодняшних внеочередных выборах Милли Меджлиса VII созыва, представила американская компания Oracle Advisory Group.
Согласно ее данным, в 64 одномандатных округах из 125 победили члены правящей партии "Ени Азербайджан", получив, таким образом, 51,2% мест в Милли Меджлисе.
Еще в 43 округах избиратели сделали выбор в пользу беспартийных кандидатов-самодвыдвиженцев. На их долю в парламенте будет приходиться 34,4% мест.
Представители оппозиционных партий получили суммарно 18 мест или 14,4% депутатских мандатов.
Сотрудник OAG Джордж Бирнбаум, представляя данные exit-poll, охарактеризовал итоги голосования как проявление безусловной поддержки населением политики президента Ильхама Алиева.
"Согласно предвыборному опросу, усилия Президента по защите Азербайджана от терроризма и внешних влияний, наряду с восстановлением территориальной целостности страны, были высоко мотивирующими факторами для народа Азербайджана"
– Джордж Бирнбаум