Народ Азербайджана избрал Милли Меджлис VII созыва

Граждане Азербайджанской Республики выбирали сегодня VII созыв однопалатного парламента – Милли Меджлиса. Голосование только что завершилось, начинается подсчет голосов.

В Азербайджанской Республике только что завершилось голосование на внеочередных выборах Милли Меджлиса VII созыва. Впервые азербайджанские граждане отдавали голоса за своих кандидатов в депутаты на всей территории государства, включая освобожденные земли.

Подсчет голосов на избирательных участках уже начался. В ближайшее время будут опубликованы данные exit-poll.

Как отмечали все международные наблюдатели, с которыми корреспонденты "Вестника Кавказа" общались сегодня на избирательных участках, выборы были организованы в неукоснительном соответствии как национальному законодательству, так и международным нормам избирательного права. Собеседники агентства отмечали, что голосование проходило в спокойной атмосфере и без малейших нарушений. Таким образом Милли Меджлис был избран путем подлинно демократической процедуры.

Отдать голоса за своих кандидатов в депутаты азербайджанские граждане могли сегодня на 6478 избирательных участках, включая 135 временных. 54 избирательных участка были открыты в Карабахе и Восточном Зангезуре. При этом большая часть вынужденных переселенцев по-прежнему голосовали в местах текущего проживания – для них были организованы 10 специальных избирательных округов.

За ходом голосования сегодня наблюдали 112749 граждан Азербайджана (их них более половины – члены различных партий) и 598 международных экспертов из 69 государств и 51 международной структуры. В частности, от БДИПЧ ОБСЕ приехали 227 наблюдателей, от ПА ОБСЕ – 61 человек.