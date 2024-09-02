Ильхам Алиев: Азербайджан ведет переговоры по газу еще с тремя странами Европы

Газ у Азербайджана могут начать покупать еще три европейские страны, на сегодняшний день с ними ведутся соответствующие переговоры, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Число стран Европы, пользующихся газом из Азербайджана, может вырасти, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев на сессии "Роль Азербайджана в новых геополитических условиях" в рамках Международного форума Черноббио.

Он напомнил, что Азербайджан – поставщик нефти номер один и поставщик газа номер два для Италии.

"Сегодняшние поставки энергоносителей являются наглядной демонстрацией того, что национальная безопасность не может быть отделена от энергетической безопасности. Интегрированная система трубопроводов протяженностью 3,5 тыс км от Азербайджана до Италии, известная как "Южный газовый коридор", сегодня обеспечивает энергетическую безопасность десяти стран"

– Ильхам Алиев

Глава государства уточнил, что на данный момент Азербайджан осуществляет поставки газа в десять стран, большая часть которых – семь – входят в ЕС.

"Возможно, именно поэтому Европейская комиссия называет Азербайджан общеевропейским поставщиком газа и своим надежным партнером"

– Ильхам Алиев

Президент напомнил, что ЮГК начинается в Азербайджане и завершается в Италии.

"Но его маршрут, с расширениями и интерконнекторами, охватывает широкую европейскую и евразийскую географию с большим потенциалом роста, поскольку сегодня мы находимся в процессе переговоров о поставках газа как минимум с тремя европейскими странами"

– Ильхам Алиев