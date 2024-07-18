Азербайджан готов экспортировать в ЕС две трети своей "зеленой" энергии

Уже с 2030 года Азербайджан сможет экспортировать в Европу более 70% произведенной в стране "зеленой" энергии, сообщил на конференции в Гамбурге министр энергетики АР Парвиз Шахбазов.

Азербайджан готов экспортировать в страны Евросоюза более 70% "зеленой" электроэнергии, произведенной на предприятиях страны, с 2030 года, сообщил, выступая на панельном заседании "Период энергетического перехода" в рамках конференции Wind Energy Hamburg, министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов.

Электроэнергия будет поставляться по двум "зеленым" энергетическим коридорам - "Каспий-Черное море-Европа", который на начальном этапе будет поставлять 4 ГВт "зеленой" энергии в Европу, и "Азербайджан-Турция-Европа", который будет экспортировать 1 ГВт возобновляемой энергии из Нахичевани и сможет передавать электроэнергию из Каспийского моря и Центральной Азии в Турцию и Европу, передает АЗЕРТАДЖ.

"Уникальность этих проектов состоит в том, что эти коридоры свяжут в системе возобновляемых источников энергии регионы и континенты. Они будут выполнять стратегическую миссию по доставке зеленой энергии в Европу различными маршрутами из надежных источников энергии, таких как Каспийский и Центрально-Азиатский регионы. Самое главное, что возобновляемые источники энергии в Европе могут быть сбалансированы Северным и Каспийским морями. Все это демонстрирует решимость нашей страны перейти на возобновляемые энергетические ресурсы и стать региональным лидером в поставках зеленой энергии"

- Парвиз Шахбазов

"Зеленый энергетический коридор" – одна из 14 инициатив Президиума CОР29 – климатической конференции, которая пройдет в Азербайджане в ноябре нынешнего года, добавил министр энергетики Азербайджана.