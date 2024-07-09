Казахстан и Россия построят ГЭС на реке Иртыш

Казахстан обсуждает с Россией проект строительства ГЭС на реке Иртыш. Предварительная мощность станции составляет 300 МВт.

Власти Казахстана и РФ обсуждают стратегически важный проект по строительству гидроэлектростанции (ГЭС) на реке Иртыш. Предварительно планируемая мощность станции составляет 300 мегаватт.

«Ведутся переговоры фондом "Самрук-Казына" о строительстве ГЭС на реке Иртыш. Эта станция есть в плане развития энергетики. Предварительная мощность составляет 300 МВт. То есть это ключевая станция, которая будет участвовать в покрытии как базовых, так и пиковых нагрузок»

– министр энергетики республики Алмасадам Саткалиев

По его словам, ГЭС на Иртыше поможет диверсифицировать энергетический микс обеих стран, снижая зависимость от традиционных источников энергии, таких как уголь или нефть.

Кроме того, не стоит забывать, что строительство гидроэлектростанции на реке Иртыш предполагает значительные выгоды не только с точки зрения энергетики, но и экономики. Так, создание новых рабочих мест во время строительства и эксплуатации станции способствует развитию региона и улучшению благосостояния местного населения.

Помимо этого, ГЭС обладает способностью регулировать водные ресурсы реки, что в свою очередь обеспечивает контроль над наводнениями и поддерживает стабильность водоснабжения в регионе. Это важно для сельского хозяйства, промышленности и жизнеобеспечения населения в прилегающих территориях.