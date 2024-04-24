Новый каскад малых ГЭС построят в Северной Осетии

Проект в области гидроэнергетики будет реализован в ближайшее десятилетие в Северной Осетии. Соглашение о строительстве каскада малых ГЭС было заключено сегодня в ходе КИФ в Грозном.

На двух реках Северной Осетии возведут каскад малых ГЭС – соглашение о реализации масштабного гидроэнергетического проекта было подписано сегодня в рамках КИФ-2024.

Подписи под документом поставили гендиректор Корпорации инвестразвития Северной Осетии Таймураз Гугкаев и гендиректор компании "Георгий" Вазген Вартанов, пишет ТАСС.

"Планируется строительство каскада малых гидроэлектростанций "Махческ" на реках Сардидон и Сонгутидон на территории республики Северная Осетия - Алания"

– Гугкаев

Завершить его создание планируется в срок до 2033 года.

Определен и объем инвестиций в проект. Предполагается, что минимальная сумма – 1,2 млрд рублей.

Запуск каскада позволит создать около двух десятков рабочих мест.