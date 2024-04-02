Вестник Кавказа

Дагестанские энергетики нарастят мощность Чиркейской ГЭС

Дагестанские энергетики нарастят мощность Чиркейской ГЭС
© Фото: пресс-служба Минэнерго Дагестана
На Чиркейской ГЭС в Дагестане началась масштабная реконструкция – энергетики меняют турбины и генераторы, а также обследуют проточную часть электростанции, после завершения работ ее мощность вырастет на 100 МВт.

Чиркейская гидроэлектростанция в Дагестане вскоре получит новую жизнь и новые мощности – энергетики начали ее масштабную реконструкцию, сообщила пресс-служба министерства энергетики и тарифов республики.

На гидроэлектростанции будет проведено техническое перевооружение турбин и генераторов всех четырех ее гидроагрегатов и их вспомогательных систем. Также специалисты проверят проточную часть и закладные элементы гидроагрегатов, заменить которые нельзя из-за специфики работы ГЭС, передает "АиФ-Дагестан".

Сейчас меняют турбину и генератор гидроагрегата № 2, он снова заработает в январе 2025 года.

Ожидается, что после завершения работ мощность ГЭС вырастет с 1 тыс до 1,1 тыс МВт, говорится в сообщении Дагэнерго.

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