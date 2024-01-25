Крупнейшая ГЭС на Кавказе временно прекратила работу

В ближайшее время специалисты проверят деривационный тоннель "Ингури ГЭС". Гидроэлектростанция не будет работать как минимум неделю.

Во вторник, 2 апреля, Ингурская ГЭС остановила свою работу на неопределенное время. Об этом сообщили в самой компании.

Причина остановки – проверка деривационного тоннеля.

В компании уточнили, что это никак не скажется на обеспечении граждан электроэнергией.

"Освобождение деривационного тоннеля и его детальное изучение необходимо в рамках финальной фазы четвертого этапа, чтобы точно определить необходимые работы"

– пресс-служба компании

Там отметили, что после того, как тоннель ГЭС будет осмотрен и изучен, гидроэлектростанция возобновит свою работу в штатном режиме. Согласно предварительным данным, это произойдет 10 апреля.

Напомним, "Ингури ГЭС" – крупнейшая гидроэлектростанция не только в Грузии, но и в целом на Южном Кавказе. Она была построена в 1970-х годах XX века.