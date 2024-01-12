Чечня возведет крупнейшую ГЭС в регионе в этом году

В Чечне в этом году будет запущена в работу самая крупная гидроэлектростанция в регионе. Мощность объекта составит 10 МВт.

Республика Чечня в этом году введет в работу гидроэлектростанцию "Башенная". Она будет самым крупным объектом по выработке "зеленой" электроэнергии в регионе.

Мощность новой ГЭС составит 10 МВт.

Информацию об этом сообщил глава министерства экономического, территориального развития и торговли республики Рустам Шаптукаев.

"Башенная ГЭС состоит из комплекса гидротехнических сооружений: головного водозаборного узла с водосбросом и отстойником; тоннелем протяженностью 1450 м, напорно-станционным узлом со зданием ГЭС и открытым распредустройством на 35 кВ для выдачи мощности"

- Рустам Шаптукаев

Благодаря новому энергетическому объекту будут созданы 25 рабочих мест.

Власти ожидают, что в год гидроэлектростанция будет вырабатывать более 52 млн кВтч.