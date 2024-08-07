Солнечных электростанций в Азербайджане станет больше

В Азербайджане будет сооружена новая солнечная электростанция. СЭС появится в Гаджигабульском промышленном парке.

На территории Гаджигабульского промпарка в Азербайджанской Республике планируется запустить солнечную электростанцию.

Мощность будущей СЭС составит 2,5 МВт в Гаджигабуле. Ожидается, что зеленая энергия сможет покрыть потребности объектов промышленного парка в Гаджигабуле.

Соответствующий документ подписали Агентство по развитию экономической зоны (IZIA) при Минэкономики АР и компания AGAS Group, чья специализация строительство станций альтернативной энергетики.

Соглашение направлено на то, чтобы поддержать обязательства Азербайджана по проведению рамочной конференции COP29 и по реформам в области "зеленой" энергетики в стране.

Конференция Организации Объединенных Наций по изменению климата в 2024 году будет проходить в Баку с 11 по 22 ноября.