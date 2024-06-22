В Азербайджане зафиксирован всплеск "зеленой энергии"

Производство "зеленой энергии" резко увеличилось в Азербайджане. С начала 2024 года выработка возросла на 81,2%. Экспорт электроэнергии составил 522,1 КВт/ч.

С начала 2024 года Азербайджан выработал 16,2 млрд КВт/ч электроэнергии, также выросла генерация энергии на возобновляемых источниках, передает Минэнерго страны.

В ведомстве заявили, что производство энергии на ВИЭ возросло на более чем 1 млрд КВт/ - на 81,2% больше показателей 2023 года (2,4 млрд КВт/ч).

Генерация на "зеленой энергии" на ГЭС составила 1,8 млрд КВт/ч, на солнечных станциях – 352 КВт/ч, на ветростанциях – 33,3 млн КВт/ч, на предприятии по сжиганию твердых бытовых отходов – 152,7 млн КВт/ч.

Экспорт страны за 7 месяцев 2024 года составил 522,1 млн КВт/ч, а импорт – 112,4 млн КВт/ч.