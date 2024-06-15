Ильхам Алиев: Азербайджан обеспечит экспорт зеленой энергии

Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан намерен обеспечить экспорт возобновляемых энергоресурсов. Он отметил, что страна привлекательна для инвестиций в "зеленую" энергию.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что Азербайджану не понадобится столько возобновляемых энергоресурсов, сколько планируется производить.

Он отметил, что цель Азербайджана заключается в обеспечении экспорта "зеленой" энергии. Планируется направлять ее тем, кому она сейчас необходима, в первую очередь – в Европу.

Глава государства заявил, что сейчас есть множество вопросов, которые необходимо проработать. Он подчеркнул, что над реализацией программ, которые потребуют международные усилия, будет необходимо поработать с партнерами Баку.

Ильхам Алиев также сказал, что Азербайджан привлекателен не только для инвестиций в ископаемое топливо, но и в возобновляемые источники энергии.

Президент добавил, что сегодня Баку направляет заработанные от продаж ископаемых средства в возобновляемую энергетику.