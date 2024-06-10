Ильхам Алиев: Организация тюркских государств играет важную роль в повышении безопасности и стабильности

Ильхам Алиев выступил на конференции в Шуше. Он заявил, что Организация тюркских государств становится центром растущей силы в мировой политике.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к участникам международной конференции "ОТГ: к новым стратегическим целям на фоне геополитических реалий и глобальных катаклизмов", которая проходит в Шуше.

Он заявил, что конфликты на этнической и религиозной почве, политические конфронтации, атмосфера хаоса и анархии, вспыхивающие под влиянием зарубежных силовых центров создают серьезные угрозы отдельным странам и безопасности в мире.

Глава государства подчеркнул, что в условиях грубого нарушения норм международного права и созданного на двойных стандартах селективного подхода одной из основных задач перед независимыми государствами является политика защиты национальных интересов.

Ильхам Алиев отметил, что Организация тюркских государств становится центром растущей силы в мировой политике с повышающимися авторитетом и возможностями геополитического влияния.

Помимо этого, он сообщил, что ОТГ находится в центре внимания всего мира и является ключевым фактором, служащим стабильности, безопасности и развитию на всех уровнях.

Президент добавил, что взаимоотношения в рамках Организации основаны на принципах дружбы и братства, взаимопонимания, равноправия и многостороннего сотрудничества.