Вестник Кавказа

Ильхам Алиев: между Россией и Азербайджаном сложилась прочная дружба

Ильхам Алиев: между Россией и Азербайджаном сложилась прочная дружба
© Фото: сайт президента Азербайджанской Республики
Лидер Азербайджанской Республики отправил поздравительное письмо российскому президенту по случаю Дня России, в котором отметил развитие добрососедских отношений.

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев направил поздравление лидеру РФ Владимиру Путину в связи с Днем России. Информация об этом была опубликована на официальной странице главы АР. 

В своем поздравлении Ильхам Алиев подчеркнул, что между странами сложились многовековые добрососедские отношения, которые высоко ценятся в Азербайджане. 

"Прочные традиции дружбы и добрососедства между нашими народами, сложившиеся в течение многих веков, являются надежной основой для успешного и последовательного развития отношений между Азербайджаном и Россией. Мы высоко ценим достигнутый уровень азербайджано-российского взаимодействия, имеющего союзнический характер"

– Ильхам Алиев 

По словам главы Азербайджана, сотрудничество Баку и Москвы охватывает все сферы и служит во благо не только двум странам, но и всему региону. 

Ильхам Алиев подчеркнул, что двусторонние отношения России и Азербайджана будут и дальше эффективно развиваться и наполняться новыми совместными проекта. 

В завершении лидер АР пожелал российскому президенту крепкого здоровья и успехов, гражданам РФ – благополучия и процветания.

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