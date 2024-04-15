Россия и Азербайджан достигли полной гармонии отношений 

Рабочий визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Москву по поводу юбилея БАМа проявил качественные перемены в российско-азербайджанских отношениях, произошедшие благодаря кардинальному изменению реалий на Южном Кавказе. Отныне в союзническом взаимодействии Москвы и Баку нет ни единой помехи.

Накануне в Москве на высшем уровне было отпраздновано 50-летие начала строительства Байкало-Амурской магистрали, крупнейшего инфраструктурного проекта СССР – ветеранов БАМа принял лично президент России Владимир Путин. Отличительной особенностью мероприятия стало участие в нем главы еще одного постсоветского государства – президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, чей отец, общенациональный лидер Азербайджана Гейдара Алиев в годы работы первым заместителем председателя совета министров СССР курировал создание БАМа.

Гармония России и Азербайджана

И на предварявших праздничное событие двух встречах Владимира Путина и Ильхама Алиева тет-а-тет, и на самом собрании ветеранов БАМа оба президента много говорили и о значении магистрали для СССР и унаследовавшей ее Российской Федерации, и о вкладе Гейдара Алиева в успешное завершение и ввод в эксплуатацию этого гигантского транспортного пути. Владимир Путин рассказал о том, как высоко оценивает Гейдара Алиева как государственного деятеля СССР и независимого Азербайджана, отметив его

"колоссальный объем знаний и опыта, управленческий талант, способность решать самые сложные задачи и, конечно, особые личные качества, прежде всего, – заботливое, уважительное отношение к людям, с которыми он работал и решал эти колоссальные задачи".

И Владимир Путин, и Ильхам Алиев во всех беседах подчеркивали, что Россия и Азербайджан дорожат общей историей, а также проводили параллели между инфраструктурными достижениями прошлого и совместно реализуемыми сегодня глобальными инфраструктурными проектами. Действительно, сейчас на повестке дня стоит завершение иранского участка и запуск Международного транспортного коридора "Север-Юг", который соединит железнодорожными путями российский север через территорию Азербайджана с иранскими портами в Персидском заливе, и аналогия с БАМом здесь очевидна: если тогда при руководстве Гейдара Алиева огромная дорога была успешно построена, то и теперь, при его победоносном наследнике Ильхаме Алиеве, стоит ожидать столь же результативного итога проекта "Север-Юг" – тем более что азербайджанский участок давно построен и уже идет речь о его расширении дополнительными железнодорожными ветками.

В целом, президентами не раз был подчеркнут высочайший уровень двусторонних отношений России и Азербайджана. Наиболее ярко об этом сказал Ильхам Алиев на встрече с ветеранами БАМа, назвав прочным фундаментов российско-азербайджанских контактов "дружбу, взаимопонимание, взаимоподдержку и нацеленность на результат" двух государств. В этой формуле перечислены причины союзнического характера связей России и Азербайджана: обе стороны понимают интересы друг друга, поддерживают их реализацию, стремятся во взаимодействии к получению практических результатов, приносящих обоюдную выгоду – и все это происходит в исключительно дружественной атмосфере. Именно такими – дружескими – и были накануне как визит президента Азербайджана в Москву на юбилей начала строительства БАМа, так и диалог между Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым: лидеры продемонстрировали полную гармонию отношений двух государств.

Без Армении

Примечательной особенностью публичных заявлений Владимира Путина и Ильхама Алиева стало отсутствие каких бы то ни было упоминаний Армении. Российский президент вне двусторонней тематики сказал лишь о Южном Кавказе в целом: "Поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные", а азербайджанский президент подтвердил, что "вопросы региональной безопасности постоянно в повестке дня наших встреч". При этом продолжил Ильхам Алиев вновь российско-азербайджанской аспектом региональной ситуации: "Мы рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности на Кавказе и в более широкой географии. От взаимодействия между нашими странами зависит очень многое, и мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничество, взаимопонимание и урегулирование всех вопросов".

"Исчезновение" Армении из открытой части диалога Владимира Путина и Ильхама Алиева свидетельствует об изменении реалий не только в армяно-азербайджанском урегулировании, но и в политическом треугольнике Баку-Москва-Ереван. Вопрос нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией окончательно переведен в двусторонний режим без посредников, с чем согласны и азербайджанская, и российская сторона (армянские власти пока довольно медленно идут на контакт с Баку, не желая расстаться с надеждами на заступничество Запада). Россия по-прежнему готова оказать любую дипломатическую и консультативную поддержку, но рассматривает армяно-азербайджанское урегулирование как дело двух союзных ей государств, установивших прямую связь и не нуждающихся в услугах посредников. Азербайджан по той же причине не видит необходимости поднимать армянскую тему на встречах с союзником. Отныне в фокусе взаимодействия Москвы и Баку находятся только российско-азербайджанские вопросы.

Вместо Армении Владимир Путин и Ильхам Алиев теперь говорят о совместном обеспечении безопасности на Южном Кавказе, и то, как они избегают упоминания Еревана, демонстрирует единую точку зрения Москвы и Баку о несамостоятельности армянских властей. Общей угрозой безопасности и Азербайджана, и России в регионе является не Армения, а деструктивные силы Запада, которые через управляемое армянское правительство заходят на Южный Кавказ. В противостоянии именно им, а не добровольной ставшей агентом внерегионального влияния Армении, взаимодействуют Россия и Азербайджан. То есть собственно армянская тематика из диалога Москвы и Баку ушла: по делимитации границ, открытию коммуникаций и мирному договору власти Азербайджана самостоятельно, без внешней помощи, работают с Ереваном, а по противостоянию вторжению в регион извне об Армении говорить нечего, так как в этом вопросе она не имеет субъектности.

Гармония России и Азербайджана – без Армении

Надо сказать, что благодаря этому из российско-азербайджанских отношений был устранен последний сдерживающий фактор – необходимости России удерживать баланс между конфликтующими Арменией и Азербайджаном. После завершения Карабахской войны и закрытия "карабахского вопроса" с восстановлением конституционного строя Азербайджана на всей территории Карабахского экономического района российско-армянские и российско-азербайджанские связи оказались разделены. В случае Армении это выразилось в решении властей политически "переехать" на Запад по модели саакашвилевской Грузии. В случае Азербайджана, как мы могли убедиться накануне, вынос армянской тематики за скобки позволил дополнительно укрепить и гармонизировать союзничество с Россией.