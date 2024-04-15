Путин: отношения Москвы и Баку находятся на высоком уровне

Сегодня президент Азербайджана находится с официальным визитом в Москве. Среди тем, обсуждаемых с российским лидером – безопасность на Южном Кавказе и развитие отношений России и Азербайджана.

В Кремле сегодня проходит встреча лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Президент Азербайджана в понедельник прибыл в Москву. Встреча Алиева и Путина проходит на фоне вывода российских миротворцев из Карабаха. Ситуация с безопасностью в регионе – одна из тем на повестке встречи лидеров двух стран.

Отношения России и Азербайджана находятся на высоком уровне и развиваются, отметил Путин в начале встречи с азербайджанским лидером. Он высоко оценил роль общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в создании Байкало-Амурской магистрали.

"В эти дни мы отмечаем 50-летие БАМа. Все хорошо знают, что Ваш отец сыграл очень значимую роль, возглавлял правительственную комиссию, многократно выезжал на стройку. По сути, он был одним из организаторов этого грандиозного проекта, важного для всего Советского Союза. Мы это не только знаем – мы это помним и очень благодарны ему, храним память об этом"

– Путин

Глава государства рассказал гостю, что сегодня БАМ не утратил важного значения, в эти дни в РФ развивается так называемый Восточный полигон: и БАМ, и Транссиб, все, что с этим связано. Транспортная артерия востребована сегодня.

"Уверен: все усилия, труды, годы работы, которые Ваш отец вложил в реализацию этого огромного проекта, и сегодня играют существенную роль, причем не только для России, но и для всего Содружества Независимых Государств. Имею в виду, что так или иначе многие наши партнеры используют эту транспортную артерию"

– Путин

Среди важных вопросов, которые будут подняты сегодня на встрече – двусторонние отношения, они постоянно развиваются, растет товарооборот. "Он (товарооборот) достиг уже более $4 млрд. $6 млрд российские инвестиции составляют в экономику Азербайджана", – сообщил Путин.

Есть множество интересных направлений сотрудничества и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре, продолжил российский президент.

"Безусловно, поговорим и о ситуации с точки зрения обеспечения безопасности в регионе. Вопросов здесь очень много, они очень чувствительные. Мы с вами в материале по каждому из них. Мы очень рады вас видеть. Добро пожаловать!"

– Путин

Ильхам Алиев поблагодарил за прием и приглашение. Особо он подчеркнул тот факт, что визит проходит на фоне мероприятия в честь юбилея строительства БАМа.

"Отдельное спасибо за приглашение принять участие в сегодняшнем мероприятии, посвященном 50-летию начала строительства БАМа. В Азербайджане мы очень ценим то отношение к памяти Гейдара Алиевича, которое видим и в российском руководстве, а также среди общественности. Как вы отметили, Гейдар Алиевич Алиев активно участвовал в реализации этого грандиозного проекта, который назывался, как я помню, всесоюзной стройкой, и внес свой вклад в его реализацию. Поэтому для нас очень приятно и большая честь принять участие в мероприятии"

– Алиев

Президент Азербайджана добавил, что сегодня состоится встреча со строителями, с теми, кто также вносил свой вклад в реализацию этого глобального проекта.

"Такие памятные моменты истории еще больше сближают наши страны, народы, вносят вклад в дальнейшее поступательное развитие наших отношений. Мы очень довольны тем, как развиваются наши связи"

– Алиев

Ильхам Алиев отметил, что уже более двух лет Россия и Азербайджан работают в рамках "Декларации о союзническом взаимодействии". Он выразил уверенность, что сегодняшняя встреча даст новый толчок развитию двусторонних отношений.

Азербайджанский лидер напомнил, что декларация была подписана в Кремле в феврале 2022 года. "Она является главным политическим документом, который предопределяет поступательное развитие наших отношений в будущем", подчеркнул он.

Среди тем, стоящих на повестке – транспортный компонент.

"Проект международного транспортного коридора "Север-Юг", объединяющий наши страны и наших партнеров, имеет глобальное значение для безопасности грузоперевозок и для стимулирования торговых отношений между многими странами"

– Ильхам Алиев

Также важным вопросом является безопасность.

"Вопросы региональной безопасности постоянно на повестке дня наших встреч. И мы также рады тому, как они решаются. Россия является основополагающей страной в плане региональной безопасности, на Кавказе и в более широкой географии. И от действенного взаимодействия между нашими странами зависит очень многое. Мы нацелены на укрепление мер доверия, сотрудничество, взаимопонимание и урегулирование всех вопросов в духе взаимодействия, взаимных интересов"

– Ильхам Алиев