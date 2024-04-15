В Кремле назвали Азербайджан другом и союзником России. Президенты провели переговоры за рабочим завтраком. Встреча посвящена двусторонним отношениям.

Представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что президенты России и Азербайджана – Владимир Путин и Ильхам Алиев - встретились в Кремле. Позже у них состоится встреча со ветеранами-строителями Байкало-Амурской магистрали.

Говоря об отношениях стран, Песков подчеркнул, что Азербайджан является большим другом и союзником России. Он напомнил, что государства обладают общими интересами и политической волей продолжать и развивать двусторонние связи.

Представитель Кремля добавил, что Москва и Баку имеют потенциал для расширения торгово-экономического партнерства. По его словам, именно эти вопросы обсудили лидеры России и Азербайджана.

"Азербайджан - наш хороший экономически торговый партнер, имеются большие резервы для расширения всего потенциала всего торгово-экономического взаимодействия. Мы третий торгово-экономический партнер Азербайджана после Италии и Турции"

- Дмитрий Песков

Треугольник Баку-Москва-Ереван

Эксперт Российского совета по международным делам Алексей Наумов в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" обратил внимание на изменения региональной повестки в переговорной тематике встреч Владимира Путина с Ильхамом Алиевым.



"Армяно-азербайджанское урегулирование сейчас переведено в режим двусторонних отношений, без посредников. Уже нет масштабного территориального конфликта, при этом существует заявление о взаимном признании границ Азербайджана и Армении в общем ключе, а на прошлой неделе мы увидели начало первого этапа делимитации и демаркации, подготовка которого прошла без каких-либо третьих сторон, что не может не радовать. Поэтому Южный Кавказ на встрече Владимира Путина и Ильхама Алиева будет обсуждаться, скорее всего, по другим направлениям", - сказал он.



"Стоит ожидать обсуждения общих интересов Москвы и Азербайджана в регионе – а именно недопущения деструктивной активности Запада на территории Южного Кавказа и возможностей совместной политики для того, чтобы не дать интернационализировать регион и удержать Армению от подобных попыток, тем более что Никол Пашинян уже их предпринимает. Я думаю, эта тема будет, она все-таки важная, потому что вопрос не снимается с повестки дня", - сообщил Алексей Наумов.



"Что касается проблематики армяно-азербайджанского урегулирования, то скорее всего она теперь вовсе перестанет выходить за рамки двусторонних отношений Баку и Еревана. Учитывая, что за последние годы Москва стала намного ближе к Азербайджану и азербайджанской позиции по нормализации отношений с Арменией, я думаю, в любом случае эта тема будет обсуждаться Владимиром Путиным и Ильхамом Алиевым в атмосфере компромисса и согласия", - отметил эксперт РСМД.

Отношения России и Азербайджана

По оценке политолога, российско-азербайджанские отношения сейчас находятся на пике. "Наверное, они в лучшем состоянии за последние несколько лет, а возможно, и за всю постсоветскую историю. Мы понимаем, что вопрос Карабаха оставался одним из наиболее болезненных в российско-азербайджанских контактах, и миротворцы также вызывали вопросы. Сейчас весь комплекс постконфликтных вопросов закрыт: сепаратистское образование ликвидировано, миротворцы закончили миссию в Азербайджане – и таким образом не осталось ни единой крупной болевой точки в двусторонних отношениях", - подчеркнул Алексей Наумов.



"Сейчас мы переживаем буквально Ренессанс, наиболее удачную эпоху для двусторонних отношений. Я думаю, что именно это и будет проговариваться. Со времен последнего официального визита Ильхама Алиева в Москву в 2022 году произошли значительные изменения на Южном Кавказе, которые, мне кажется, сблизили Москву и Баку", - заключил он.