Ильхам Алиев летит в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Российский президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который сегодня совершит визит в Москву.
Пресс-служба Кремля 19 апреля анонсировала встречу глав двух государств в российской столице. На ней будут обсуждаться вопросы двустороннего партнерства и союзничества, а также региональная повестка.
Помимо этого, президенты встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), прокладку которой курировал Гейдар Алиев в должности первого зампреда Совмина СССР.
Напомним, в прошлый раз лидеры России и Азербайджана встречались в Бишкеке на полях саммита СНГ в октябре 2023 года. Кроме того, президенты проводили телефонные беседы.
В феврале и марте Путин и Алиев поздравляли друг друга с победой на президентских выборах. Президент АР также по телефону выражал свои соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».