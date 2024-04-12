Ильхам Алиев летит в Москву на переговоры с Владимиром Путиным

Президенты России и Азербайджана проведут в Москве переговоры и встретятся с ветеранами строительства БАМа. Стороны обсудят двусторонние отношения и региональную повестку.

Российский президент Владимир Путин сегодня проведет переговоры со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым, который сегодня совершит визит в Москву.

Пресс-служба Кремля 19 апреля анонсировала встречу глав двух государств в российской столице. На ней будут обсуждаться вопросы двустороннего партнерства и союзничества, а также региональная повестка.

Помимо этого, президенты встретятся с ветеранами строительства Байкало-Амурской магистрали (БАМ), прокладку которой курировал Гейдар Алиев в должности первого зампреда Совмина СССР.

Напомним, в прошлый раз лидеры России и Азербайджана встречались в Бишкеке на полях саммита СНГ в октябре 2023 года. Кроме того, президенты проводили телефонные беседы.

В феврале и марте Путин и Алиев поздравляли друг друга с победой на президентских выборах. Президент АР также по телефону выражал свои соболезнования в связи с терактом в «Крокус Сити Холле».