Владимир Путин и Ильхам Алиев встретятся в понедельник

Президент Азербайджана в ближайшее время совершит рабочий визит в Россию, рассказали в Кремле. Ильхам Алиев и российский лидер Владимир Путин проведут переговоры в Кремле.

Визит президента Азербайджана Ильхама Алиева в Россию анонсировали в Кремле.

В сообщении говорится, что президенты России и Азербайджана проведут переговоры в понедельник 22 апреля в Москве.

"Планируется рассмотреть ключевые вопросы дальнейшего развития российско-азербайджанских отношений стратегического партнерства и союзничества, а также провести обстоятельный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике"

– Кремль

Кроме того, уточняется, что в связи с 50-летием запуска строительства БАМа Владимир Путин и Ильхам Алиев проведут встречу с ветеранами магистрали и железнодорожниками.

"Как известно, отец Президента Азербайджана Гейдар Алиев непосредственно курировал вопросы, связанные с сооружением магистрали"

– Кремль

О чем будут говорить Путин и Алиев?

Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" рассказал о том, какова на сегодняшний день повестка дня для переговоров между руководством России и Азербайджана на высшем уровне.

"У президентов России и Азербайджана очень много тем для обсуждения. Это и наше стратегическое сотрудничество практически во всех сферах экономики, и постоянно актуальный проект Международного транспортного коридора "Север-Юг", который свяжет порты России на Балтике и в Северном Ледовитом океане с портами Ирана в Персидском заливе через территорию Азербайджана. В ближайшее время должны закончиться работы по прямой железнодорожной связности, после чего проект будет запущен в эксплуатацию. Несколько лет назад шли переговоры о создании для "Север-Юга" трехсторонней корпорации с участием РФ, Азербайджана и Иран, и наверняка 22 апреля президенты будут об этом говорить", - ожидает он.

"Начавшаяся на днях операция по выводу российского миротворческого контингента из Азербайджана тоже представляет собой уместную тему для диалога. Конечно же, президенты обязательно будут говорить обо всем комплексе вопросов стратегического мира на Южном Кавказе, включая перспективы дальнейшей нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией. Вопросов для обсуждения много, и я уверен, что президенты очень конструктивно и достаточно подробно по ним по всем переговорят", - прогнозирует Дмитрий Солонников.

Эксперт обратил внимание на принципиально дружественный курс Азербайджана в выстраивании союзнических отношений с Россией. "Мы видим, что наше союзничество только развивается в последние годы, постоянно находится на подъеме. У России и Азербайджана братские, дружеские отношения. У нас общее представление об исторических ценностях, о морально-этических ценностях в современном мире, мы одинаково смотрим на то, что суверенные государства должны иметь полную самостоятельность в определении своей политики и не должно быть гегемонии, диктующей, кому как жить и что делать. Мы за равноправное, суверенное сотрудничество. Поэтому Россия и Азербайджан – союзники в глобальных процессах", - заключил политолог.