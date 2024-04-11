Песков: дата встречи Путина и Эрдогана пока не определена

Пресс-секретарь президента РФ рассказал, что Путин и Эрдоган пока не определили дату их встречи. При этом лидеры двух стран регулярно ведут переговоры по телефону.

Когда состоится личная встреча главы России Владимира Путина и президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана не определено. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков.

При этом он отметил, что президенты регулярно общаются по телефону.

Отсутствие определенной даты встречи он объяснил загруженностью двух лидеров.

"Дата (встречи), действительно, пока не согласована. Причина была в том, что у нас были выборы (президента), сейчас идет подготовка к инаугурации. У Эрдогана тоже напряженная программа. Поэтому графики иногда бывает непросто согласовать. Но это не означает, что у нас какая-то пауза в контактах на высшем уровне. Президенты компенсируют это достаточно частыми телефонными разговорами"

– Дмитрий Песков

Отвечая на вопрос о темах разговоров между Путины и Эрдоганом, он рассказал, что они касаются развития двусторонних отношений и ситуации вокруг стран.

"Главным образом речь идет о двусторонних отношениях. У нас развиты экономические отношения, много совместных проектов. И вокруг наших стран обстановка, к сожалению, оставляет желать лучшего, поэтому всегда это тоже становится поводом для обсуждений"

– Дмитрий Песков

Ранее сообщалось, что президент Турции заявлял о договоренностях провести встречу с лидеров РФ.