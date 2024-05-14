Баку призвал Брюссель обратить внимание на нарушение прав человека в Европе

В МИД Азербайджана обвинили Евросоюз во вмешательстве во внутренние дела страны. Там также напомнили о нарушениях прав человека в Европе.

Пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил, что Евросоюз своими предвзятыми и несправедливыми заявлениями вмешивается во внутренние дела Азербайджана

Он отметил, что Баку решительно отвергает клеветническую кампанию ЕС. Дипломат рекомендовал обратить внимание на нарушения прав человека в странах Союза.

"Подчеркиваем, что убийства протестующих во Франции во время акций "желтых жилетов", пытки местного населения на заморских территориях, как результат неоколониальной политики Франции, распространение взяточничества и коррупции в структурах ЕС, исламофобия и нападения на мусульман до сих пор не расследованы, и Европейская сторона не отреагировала должным образом на эти проблемы"

- Айхан Гаджизаде

Гаджизаде также напомнил о двойных стандартах Евросоюза, который не реагирует на нарушения прав человека в Армении, преследований политиков и их семей, а также гибели арестованных в результате политических преследований

Кроме того, пресс-секретарь обвинил ЕС в клеветнической кампании против Азербайджана накануне конференции COP29. Он добавил, что в стране защищены права всех граждан, а защита заключенных обеспечивается в соответствии с мировыми стандартами.