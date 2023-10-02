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Пашинян поговорил с председателем Еврокомиссии о последних событиях в регионе

Премьер-министр Армении Никол Пашинян
© Фото: официальный сайт премьера Армении
Армянский премьер пообщался сегодня по телефону с Урсулой фон дер Ляйен. Главной темой беседы стала ситуация в Карабахе.

В понедельник, 2 октября, состоялся телефонный разговор премьер-министра Армении и председателя Еврокомиссии. Об этом рассказали в правительстве страны.

Центральной темой беседы Никола Пашиняна и Урсулы фон дер Ляйен стала ситуация в Карабахе.

Помимо этого, они поговорили о сотрудничестве между Ереваном и Брюсселем.

Стороны также достигли договоренности продолжить дискуссии на саммите Европейского политического сообщества в Гранаде.

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