Лавров: Пашинян сам признал, что Карабах – это Азербайджан

Опубликовано: 21:52, 23 сен 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Глава МИД России прокомментировал высказывания некоторых представителей Еревана по поводу текущей ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Сергей Лавров напомнил о позиции армянского премьера.

Никол Пашинян сам признал, что Карабах – это Азербайджан, причем эта позиция зафиксирована в официальном документе, подпись под которым поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ.

Таким образом Сергей Лавров прокомментировал звучащие с армянской стороны обвинения.

"После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали под эгидой Евросоюза документ, что они признают территориальную целостность друг друга в границах 1991 года, это означает, что Карабах – это просто Азербайджан. Все"

– российский дипломат

Азербайджан и Армения: послевоенное урегулирование

Лавров также прокомментировал перспективы дальнейшей нормализации отношений между Ереваном и Баку.

"Теперь, когда Ереван и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия"

– Сергей Лавров

По словам министра, все возможное содействие в этом вопросе окажут российские миротворцы.