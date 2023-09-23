Лавров: Пашинян сам признал, что Карабах – это Азербайджан

Никол Пашинян сам признал, что Карабах – это Азербайджан, причем эта позиция зафиксирована в официальном документе, подпись под которым поставил президент Азербайджана Ильхам Алиев. Соответствующее заявление сделал глава МИД РФ.
Таким образом Сергей Лавров прокомментировал звучащие с армянской стороны обвинения.
"После того, как премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев подписали под эгидой Евросоюза документ, что они признают территориальную целостность друг друга в границах 1991 года, это означает, что Карабах – это просто Азербайджан. Все"
– российский дипломат
Азербайджан и Армения: послевоенное урегулирование
Лавров также прокомментировал перспективы дальнейшей нормализации отношений между Ереваном и Баку.
"Теперь, когда Ереван и Баку урегулировали между собой вопрос взаимного признания суверенитета двух стран, пришла пора для мирной жизни, ее налаживания, укрепления доверия"
– Сергей Лавров
По словам министра, все возможное содействие в этом вопросе окажут российские миротворцы.