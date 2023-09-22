Переговоры Лаврова и Байрамова: в Баку рассказали подробности

Опубликовано: 23:56, 22 сен 2023 (UTC+3 MSK)

Завершившиеся антитеррористические мероприятия в Карабахе помогут активизировать процесс достижения мира в регионе и реинтеграции армянских жителей Ханкенди. Об этом сообщил Джейхун Байрамов Сергею Лаврову на встрече в Нью-Йорке.

На встрече глав МИД России и Азербайджана в Нью-Йорке обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества и ситуация в регионе, сообщили в азербайджанском внешнеполитическом ведомстве.

"Министр Джейхун Байрамов выразил глубокое соболезнование Российской Федерации и семьям лиц – членов Российского миротворческого контингента, погибших во время антитеррористических мероприятий, осуществленных Азербайджаном в Карабахском регионе. Была представлена информация о проведении расследования по данному вопросу и следственных мероприятиях"

– МИД Азербайджана

Антитеррористическая операция в Карабахе

Азербайджанский министр подробно рассказал Сергею Лаврову об антитеррористических мероприятиях, проведенных Баку против армянских НВФ, остававшихся в Карабахском регионе, что противоречило международному праву и трехстороннему Заявлению от 10 ноября 2020 года.

Байрамов подчеркнул, что антитеррористические мероприятия продолжались менее суток и успешно завершились. АТО положила конец незаконному армянскому военному присутствию, длившемуся в течение почти 30-летней оккупации, которое финансировалось и поддерживалось Ереваном не только после, но и в послевоенный период.

Разоружение сепаратистов

"Было подчеркнуто, что в настоящее время в координации с временно размещенным в регионе Российским миротворческим контингентом Азербайджан предпринимает практические шаги, направленные на конфискацию оружия и боеприпасов у серьезно милитаризированных армянских вооруженных сил"

– МИД АР

Реинтеграция армянского населения Карабаха

Министр отметил, что в то же время Азербайджаном продвигается диалог с армянскими жителями Карабахского региона к реинтеграции. Далее он сказал, что, в соответствии с итогами прошедшей в четверг в Евлахе встречи между представителями азербайджанского правительства и представителями армянского населения Карабаха, идет работы по обеспечению мирного населения региона.

"В этом контексте министр Джейхун Байрамов выразил уверенность в том, что антитеррористические мероприятия повысят интенсивность работы с точки зрения утверждения мира и безопасности в регионе, а также реинтеграции армянских жителей, и подчеркнул, что усилия в указанных направлениях будут продолжаться и впредь"

– министерство