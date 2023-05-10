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ОТГ почтила память Гейдара Алиева

ОТГ почтила память Гейдара Алиева
Организация тюркских государств вспоминает сегодня Гейдара Алиева. В этот день великому азербайджанскому лидеру могло бы исполниться 100 лет.

Организация тюркских государств сегодня сделала публикацию, посвященную 100-летию со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"С уважением чтим память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева"

– Twitter ОТГ

В этом году 10 мая со дня рождения выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева исполняется 100 лет.

 

100 лет Гейдара Алиева

100 лет Гейдара Алиева

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