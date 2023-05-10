ОТГ почтила память Гейдара Алиева

Опубликовано: 10:46, 10 мая 2023 (UTC+3 MSK)

Организация тюркских государств вспоминает сегодня Гейдара Алиева. В этот день великому азербайджанскому лидеру могло бы исполниться 100 лет.

Организация тюркских государств сегодня сделала публикацию, посвященную 100-летию со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

"С уважением чтим память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева"

– Twitter ОТГ

В этом году 10 мая со дня рождения выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева исполняется 100 лет.