ОТГ почтила память Гейдара Алиева

Организация тюркских государств вспоминает сегодня Гейдара Алиева. В этот день великому азербайджанскому лидеру могло бы исполниться 100 лет.
Организация тюркских государств сегодня сделала публикацию, посвященную 100-летию со дня рождения лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.
"С уважением чтим память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева"
– Twitter ОТГ
В этом году 10 мая со дня рождения выдающегося государственного деятеля Гейдара Алиевича Алиева исполняется 100 лет.