Отдых в Пятигорске стал популярен среди россиян

В этом году россияне активнее едут на отдых в Пятигорск, там уже отдохнули почти 131 тыс человек.
"За шесть месяцев в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 54,9 тыс. человек, а в гостиницах остановились свыше 75,8 тыс. гостей. В целом туристический поток на курорт в первом полугодии 2023 года вырос на 18% в сравнении с январем - июнем 2022 года"
– администрация города
Чем больше туристов приезжает в Пятигорск, тем больше возможности города улучшить инфраструктуру: курортный сбор за полгода принес в бюджет свыше 51 млн рублей.
"За счет курортного сбора в этом году завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел"... А в микрорайоне Белая Ромашка благоустроен сквер "Подкова" и отремонтирован фонтан"
– городская администрация
До конца года сбор с туристов позволит также заняться озеленением общественных территорий, привести в порядок пешеходные зоны и несколько терренкурных маршрутов