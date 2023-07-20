Отдых в Пятигорске стал популярен среди россиян

Опубликовано: 22:50, 20 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В этом году поток туристов в Пятигорск вырос на 18%. За полгода курорт принял почти 181 тыс человек.

В этом году россияне активнее едут на отдых в Пятигорск, там уже отдохнули почти 131 тыс человек.

"За шесть месяцев в санаториях Пятигорска отдохнули и оздоровились более 54,9 тыс. человек, а в гостиницах остановились свыше 75,8 тыс. гостей. В целом туристический поток на курорт в первом полугодии 2023 года вырос на 18% в сравнении с январем - июнем 2022 года"

– администрация города

Чем больше туристов приезжает в Пятигорск, тем больше возможности города улучшить инфраструктуру: курортный сбор за полгода принес в бюджет свыше 51 млн рублей.

"За счет курортного сбора в этом году завершилось благоустройство летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой "Орел"... А в микрорайоне Белая Ромашка благоустроен сквер "Подкова" и отремонтирован фонтан"

– городская администрация

До конца года сбор с туристов позволит также заняться озеленением общественных территорий, привести в порядок пешеходные зоны и несколько терренкурных маршрутов