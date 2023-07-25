Общественный транспорт Ростова привели в порядок

Властям Ростова-на-Дону удалось привести в порядок большинство городского общественного транспорта: его проверка показала, что лишь 5% ездит с неисправными системами охлаждения.

Донским властям удалось решить главную проблему общественного транспорта: последняя проверка показала, что 95% автобусов, троллейбусов и трамваев Ростова-на-Дону выходят на маршруты с работающими кондиционерами, сообщили в пресс-службе городской администрации.

В донской столице во время проверок нашли 167 нарушений, связанных с выпуском на маршруты общественного транспорта с выключенными или неисправными кондиционерами, пишет сетевое издание "Деловая газета Юг".

Кондиционерами оборудованы 1058 из 1114 единиц городского общественного транспорта: так, автобусы оборудованы ими на 100%, троллейбусы - на 29,8%, трамваи - на 76,9%.

Пассажиры в Ростове неоднократно жаловались на то, что температура воздуха в салонах общественного транспорта не выдерживает никакой критики, особенно в летний период. В условиях жары, обрушившейся на ростовчан нынешним летом, проблема стала особенно актуальной.

Напомним, в минувшем году парк общественного транспорта Ростова-на-Дону претерпел большие изменения – на улицы города вышли почти 200 новых российских автобусов, оборудованных по последнему слову техники – с кондиционерами и электронными табло.