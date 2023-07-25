До конца 2023 года ростовчане пересядут на новые городские автобусы

Опубликовано: 12:18, 25 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: администрация Ростова-на-Дону

Парк общественного транспорта Ростова-на-Дону ждут большие изменения – на улицы города в скором времени выйдут почти 200 новых российских автобусов, оборудованных по последнему слову техники – с кондиционерами и электронными табло.

Уже в начале следующего месяца на общественные городские маршруты Ростова-на-Дону выйдут первые 25 новых автобусов большого класса, которые поставил МУП МТК "Ростовпассажиртранс" российский завод "МАЗ", рассказали в администрации города.

Новые транспортные средства оборудованы по последнему слову техники – в них установлены мощные кондиционеры, имеются устройства для перевозки маломобильных пассажиров, новые автобусы снабжены автоинформаторами, электронными информационными табло и системой видеонаблюдения. Новые машины выйдут на маршруты в Западном и Северном жилых массивах, а также Военведе и Сельмаше, передает "АиФ-Ростов".

"Мы продолжаем проводить планомерную работу по улучшению качества транспортного обслуживания жителей. Перед транспортными предприятиями ставится задача по обновлению подвижного состава, обслуживающего муниципальные маршруты"

- глава администрации Ростова Алексей Логвиненко

В ближайшее время придет еще 80 новых низкопольных автобусов и 67 автобусов не старше четырех лет, а до конца года городские власти приобретут еще 42 автобуса, 20 электробусов и шесть зарядных станций для них.

Общий объем бюджетных средств, которые власти потратят на закупку городского общественного транспорта, составит 3,5 млрд рублей.