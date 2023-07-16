Ингушетия обновит общественный транспорт

Опубликовано: 8:20, 16 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

В скором будущем Ингушетия обновит больше половины общественного транспорта – это позволит сделать кредит в 300 млн рублей, выдачу которого одобрило российское казначейство, сообщили в Минпроме региона.

Новый кредит, который одобрило Ингушетии российское казначейство, позволит республике купить почти 80 автобусов - более 50% всего автопарка республики, сообщил министр промышленности и цифрового развития региона Бадма Дорджиев.

"Проведена большая работа в рамках обновления общественного пассажирского транспорта. Республикой были подготовлены документы, подана заявка, которая успешно прошла все согласования, на штабе правительственной комиссии по региональному развитию нам одобрен специальный казначейский кредит в размере 300 млн рублей, на эти средства будет закуплен новый транспорт. Уже к декабрю - максимум январю следующего года в регион в полном объеме поступят 78 единиц новой техники, оборудованной по всем стандартам безопасности"

- Бадма Джорджиев

Автобусы будут приходить партиями, первая из которых ожидается уже осенью. Обновляться будет только автопарк государственного перевозчика ГУП "Ингушавтотранс", будет заменено больше его половины, а новые автобусы выйдут на наиболее востребованные из межмуниципальных и муниципальных маршрутов.

"Закупка нового транспорта позволит не только обновить автопарк, но и расширить его, потому что некоторые из старых автобусов можно будет починить и привести в порядок"

- Минпром Ингушетии

Необходимость замены муниципального общественного транспорта Ингушетии назрела давно – в последний раз транспорт в Ингушетии закупался в 2015 году и уже выработал эксплуатационные ресурсы, к тому же он морально и технически устарел – сейчас регион нуждается в обновленной экологически безопасной технике.