Новый транспортный узел появится в Нальчике

Опубликовано: 11:35, 7 июл 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

На месте снесенного автовокзала в центре Нальчика возведут транспортный узел. Привычная схема движения маршрутов сохранится.

Новый транспортный узел будет создан на месте снесенного автовокзала в центре Нальчика, сообщил глава местной администрации Нальчика Таймураз Ахохов.

По его словам, с появлением хаба жители региона смогут с удобством совершать пересадки между городским транспортом и межмуниципальными автобусами.

«В ближайшее время приступаем к строительству транспортно-пересадочного узла. Аварийное здание автовокзала № 2 по улице Пачева не подлежало ремонту, по итогам проведенной экспертизы, приняли решение о сносе аварийного строения. На месте старого здания для жителей и гостей города построим комфортабельные остановочные павильоны с указанием направлений маршрутов, а также местами посадки и высадки»

– Таймураз Ахохов

Далее он отметил, что привычная схема движения маршрутов сохранится.