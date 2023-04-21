Нальчик, Адлер и Новороссийск соединят поезда

Опубликовано: 12:38, 21 апр 2023 (UTC+3 MSK)

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Прямые поезда к черноморским курортам запустят в конце мая. Это позволит жителям республики с комфортом добираться на курорты.

В конце мая из Нальчика запустят прямые поезда к черноморским курортам, проинформировала пресс-служба правительства Кабардино-Балкарии. Так, будет налажено железнодорожное сообщение с Адлером и Новороссийском.

«С 27 мая открывается прямое железнодорожное сообщение по маршрутам Нальчик — Адлер — Нальчик и Нальчик — Новороссийск — Нальчик»

– говорится в сообщении.

Уточняется, что состав в Адлер будет следовать по четным числам месяца, а обратно в Нальчик по нечетным. Состав в направлении Новороссийска будет курсировать по нечетным числам месяца, обратно в Нальчик – по четным.